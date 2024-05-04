Заслуженный артист России Михаил Полосухин последний раз снимался в кино в 2021 году. Как он живет сейчас, чем занимается?
Чем известен Полосухин
Михаил Полосухин родился 1 сентября 1966 года в Волгограде в семье актеров. Окончил Волгоградский государственный университет, факультет театрального искусства.
«И моя мама Наталья Бондарева и папа Николай Николаевич Полосухин были актерами Волгоградского ТЮЗа. Но отец ушел раньше из ТЮЗа, завязал с профессией актера, когда понял, что не заработает для семьи на театральном поприще. Он стал фотографом. Актрисой была и моя бабушка. А дедушка — администратором филармонии», — рассказывал он.
В кино Полосухин дебютировал в 2005 году в сериале «Рублевка Live». Также он снимался в картинах «Клуб», «Папины дочки», «Путейцы», «Час Волкова», «Город соблазнов», «Интерны», «Брат за брата», «Вторая любовь», «Бывший сотрудник», «Последний герой», «СашаТаня», «Тайны госпожи Кирсановой» и других.
Всего в его фильмографии на данный момент 27 работ.
В 2000 году Полосухин был награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».
«По работе я объездил много городов и стран. Два раза был в Каире, в Египте на фестивале, был во Франции на фестивале. И моя работа позволила посмотреть нашу страну», — вспоминал актер.
Что известно о личной жизни Полосухина
Первой женой Михаила Полосухина была танцовщица, которая в молодости работала в театре музыкальной комедии в Волгограде. В браке родился сын Антон.
«У меня один сын от первого брака, ему 32 года, зовут Антон. Моя первая жена была танцовщицей в Волгоградском театре музыкальной комедии. Антон живет в Севастополе. А его сын, мой внук, живет сейчас здесь, в Москве», — рассказывал Полосухин «Вечерней Москве».
Его второй жена была продюсер и актриса Дарья Гончарова, мать артистки Таисии Вилковой. Спустя время пара развелась. В 2023 году Полосухин признался, что живет с котом.
В 2024 году Гончарова умерла.
Чем сейчас занимается Полосухин
Михаил Полосухин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Эдит Пиаф. Гимн Любви», «Человек-амфибия» и «Антракт».
В кино Полосухин последний раз снимался в 2021 году — тогда вышел мини-сериал «Любить врага» с его участием.
«Кино — это, конечно, деньги, какая-то узнаваемость. Но это до поры до времени: пока фильм идет, тебя узнают. Перестают показывать — не узнают. А театр — это живое искусство, в зале сидят люди и плачут. Я сам недавно сидел в зале нашего театра, смотрел репетиции постановки, в которой не занят. Сидел и плакал, глядя на наших актрис, они меня тронули. Потому что театр — это живое», — говорил артист.
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