Умерла актриса из фильма «На углу у Патриарших» Дарья Гончарова Актриса Дарья Гончарова скончалась в 53 года

Фото: vk.com/sodruzhestvodk

Дарья Гончарова

Российская актриса и продюсер Дарья Гончарова, известная зрителю по ролям в кинокартинах «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый» и «Звезда эпохи», скончалась на 54-м году жизни, говорится на странице во «ВКонтакте» подмосковного учреждения «Содружество домов культуры», где актриса в последние годы руководила театральной студией. Прощание с Гончаровой состоится 1 марта в Звенигороде в соборе Вознесения Господня.

Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику. Светлая память о Дарье Эдуардовне навсегда останется в наших сердцах, — говорится в публикации.

Гончарова родилась 15 октября 1970 года. В 1994 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина, до 2000 года работала в Московском государственном театре «У Никитских ворот», а также преподавала актерское мастерство. Дарья Гончарова — мать известной актрисы Таисии Вилковой. Артистка состояла в браке с актером Александром Вилковым, который умер в 2014 году.

25 февраля скончался актер Эрнст Романов, запомнившийся российским зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Кроме того, он играл в картине «Собака на сене». Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, а также выступал на сцене театра имени Ленсовета.