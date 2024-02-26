Скончался актер из «Собаки на сене» Эрнст Романов: что он сделал для кино

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Эрнст Романов

Актер Эрнст Романов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», а также роли в фильме «Собака на сене», умер в 87 лет. Чем еще был знаменит артист и какой он внес вклад в развитие отечественного кинематографа?

Что известно о смерти Романова

О кончине знаменитого актера сообщается в Telegram-канале театра имени Андрея Миронова. Место и дата прощания с актером пока не называются.

«25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов. <...> Мы приносим глубокие соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам», — говорится в сообщении театра.

Причина смерти артиста не разглашается. Известно, что Романов скончался в Санкт-Петербурге.

Чем знаменит актер Романов

Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене театра им. Ленсовета, театра им. Александра Сергеевича Пушкина и БДТ.

«Легендарный актер, он сыграл более двухсот ролей в кино, воплощал героев из мирового репертуара в театре. Ему всегда блестяще удавалось наделять своих персонажей незаурядными качествами, особенными деталями и создавать запоминающиеся образы», — подчеркивается в публикации театра имени Миронова.

Романов широко известен как артист «Ленфильма». Он сыграл во многих популярных картинах, таких как «Монолог», «Красная палатка», «Жизнь Клима Самгина», «Звезда пленительного счастья», «На всю оставшуюся жизнь», «Крах инженера Гарина», «Без семьи», «Прошу слова», «Собака на сене».

«На сцену нашего театра Эрнст Иванович выходил в роли Фирса в спектакле Юрия Цуркану „Вишневый сад“ — тонкий, трагический образ. В последний, 136-й раз, артист сыграл чеховского героя в театре имени Андрея Миронова 26 января 2024 года. А еще раньше была „Чайка“ Сандро Товстоногова, где Эрнст Романов воплощал образ Дорна. Обаятельный, глубокий персонаж, волнующий умы и сердца всех героев пьесы, с блеском удался талантливому артисту. Это была премьера рубежа веков — 2000 год, и „Чайку“ горячо принимали зрители», — отмечается в сообщении театра имени Миронова.

Кроме того, Романов сыграл в ряде популярных телесериалов. Так, он исполнил роли в проектах «Улицы разбитых фонарей» (Александр Зальцман), «Убойная сила» (киллер Родион), «Агент национальной безопасности» (профессор Цибинский), «Опера-3. Хроники убойного отдела», «Литейный, 4», «Шерлок Холмс», «Все началось в Харбине» и других.

Фото: Игорь Акимов/ ИТАР-ТАСС Эрнст Романов

В январе 1994 года Романов был удостоен звания народного артиста России за большие заслуги в области киноискусства. В июле 1983 года он получил звание заслуженного артиста РСФСР.

За роль в фильме «Вкус хлеба» в 1980 году Романов был удостоен Государственной премии СССР. За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность в 2011 году он получил почетную грамоту президента Российской Федерации.

Романов получал поздравления от президентов России Владимира Путина (в связи с 70-летием в 2006 году) и Дмитрия Медведева (в связи с 75-летием в 2011 году).

Что известно о личной жизни Романова

Супруга Романова — заслуженная артистка России актриса Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Лейли Киракосян.

От первого брака у актера есть сын Эрнст Романов 1964 года рождения. Как и отец, Эрнст Романов — младший стал актером кино.

В 1974 году у Романова и Киракосян родилась дочь Екатерина, которая стала медиаменеджером, режиссером и тележурналистом.

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