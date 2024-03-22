«Зачем высасывать из пальца»: экс-гитарист «Короля и Шута» о съемках фильма Экс-гитарист «Короля и Шута» Цвиркунов раскритиковал идею съемок фильма о группе

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Группа «Король и Шут»

Бывший гитарист «Короля и Шута» Яков Цвиркунов раскритиковал идею съемок полнометражного фильма о группе после выхода сериала. В разговоре с НСН музыкант подчеркнул, что не надо «высасывать сюжет из пальца». По его словам, сериал закончился логично и хорошо, поэтому никакого смысла в продолжении нет.

На мой взгляд, сериал «Король и Шут» закончился логично и хорошо. Это завершенный продукт. Я не понимаю, зачем высасывать сюжет из пальца в продолжении. Я не знаю, что там будет. Придумывать продолжение, на мой взгляд, не стоит, — пояснил гитарист.

Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь Гудков до этого сообщил, что говорить о выходе полнометражного фильма о группе пока рано. При этом он подчеркнул, что работа над сценарием уже ведется. Он также подтвердил, что в съемках будет принимать участие младший брат лидера панк-группы Михаила Горшенева и лидер группы «Кукрыниксы» Алексей.

Продюсер ранее рассказал, что сериал «Король и Шут» разрушил культ, который сложился вокруг образа Горшенева. Гудков также заявил, что съемочная команда снимала «панк-сказку» и не планировала порочить память группы. Таким образом он отреагировал на слова вдовы музыканта, которая раскритиковала сериал.