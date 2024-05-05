Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Сплетни-шейкер» назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница посчитала такие подарки за должное и стала «попрошайничать».

Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка, — сказал музыкант.

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