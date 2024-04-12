Басков отпустил шутку в эфире федерального канала и влетел в скандал Басков высмеял название рэп-дуэта HammAli & Navai в эфире телеканала «Россия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Скандал разгорелся вокруг российского певца Николая Баскова после того, как он в эфире федерального канала пошутил над названием рэп-дуэта HammAli & Navai. Это произошло во время шоу «Дуэты» на телеканале «Россия».

Это продукты? Новые хамали-навали! Только что испекли! Хочешь брат, навали, хочешь — уходи! — пошутил исполнитель.

Поклонники рэперов не оценили юмор эстрадного певца и обрушились на него с критикой в соцсетях. Участник рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев также не оценил слова Баскова, а также смех тех людей, кого эта шутка позабавила. По словам Алиева, это могло бы показаться смешным семь лет назад, когда дуэт только сформировался.

Ранее Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просила его «перестать жрать». Он пояснил, что некоторое время назад страдал от избыточного веса. В это время, по его словам, Матвиенко побуждала его к возвращению в форму своими заботливыми замечаниями.

До этого стало известно, что на премии «Феникс» выступила певица Анна Асти, от концертов которой стали отказываться после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка столкнулась с массовой отменой заказов на ее выступления после участия в скандальном мероприятии.