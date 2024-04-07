Прощенная после «голой» вечеринки Асти выступила на премии «Феникс» Анна Асти выступила на открытии премии «Феникс»

Фото: NEWS.ru

Певица Анна Асти, которую «отменили» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, выступила на открытии первой национальной премии «Феникс», посвященной 30-летию рунета, передает корреспондент NEWS.ru. На мероприятии наградят звезд Rutube, которые смогли продолжить деятельность после блокировки на YouTube.

Как отметили представители видеохостинга Rutube, начиная с 2022 года YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов, премию «Феникс» вручат тем, кто успешно возродился на российской платформе «в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран».

Среди номинантов — Мария Захарова, Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, Саня во Флориде, холдинг ВГТРК, холдинг «Первый канал», телеканалы НТВ, РЕН, СПАС и другие.

Ранее стало известно, что к 30-летию рунета РАЭК совместно с Координационным центром доменов .RU / .РФ запустил специальный проект, посвященный важнейшим событиям из жизни российского сегмента интернета. Пользователи смогут узнать о том, как российские компании создавали и развивали сервисы и продукты мирового уровня. Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, многие отечественные проекты из международных зон переориентируются на русский язык и переходят на российский рынок.