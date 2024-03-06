«Хватит жрать»: Басков рассказал о необычной просьбе Матвиенко Басков признался, что Матвиенко следит за его творчеством и весом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просила его «перестать жрать», передает РИА Новости. Об этом он заявил во время Всероссийского женского форума. Он пояснил, что некоторое время назад страдал от избыточного веса. В это время, по его словам, Матвиенко побуждала его к возвращению в форму своими заботливыми замечаниями.

Басков, хватит жрать! Нам надо смотреть на красивого артиста, — процитировал исполнитель председателя Совфеда.

Басков также подчеркнул, что Матвиенко следит за его творческой карьерой с самого старта и созванивается с ним в трудные моменты. Сейчас же, по словам исполнителя, он доволен своим весом и выглядит идеально.

Ранее стало известно, что в отношении Баскова и ряда других российских звезд Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции. Австралия объявила о введении новых антироссийских санкций 24 февраля. В целом Канберра ввела дополнительные ограничения и запрет на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Поводом для финансовых ограничений назвали «депортацию украинских детей» из вошедших в состав России регионов.