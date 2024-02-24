Австралия расширила список попавших под санкции россиян Новые санкции Австралии коснутся 55 россиян и 37 компаний

Фото: Jiang Yaping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пенни Вонг

Канберра ввела дополнительные санкции и запрет на въезд 55 россиян и 37 организаций, сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг. Поводом для финансовых ограничений она назвала «депортацию украинских детей» из вошедших в состав России регионов. Министр напомнила о решении Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Пенни Вонг отметила, что полный перечень граждан и предприятий, попавших под новые санкции, пока не готов. Однако она уточнила, что в него вошли «предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний и организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и КНДР».

С 2014 года Австралия санкционировала более 1,1 тысячи граждан и более 300 предприятий России и Белоруссии. Канберра заморозила все торговые отношений с Москвой и активы попавших в черные списки лиц.

Экономист Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru допустил, что новые антироссийские санкции Евросоюза работать не будут. По его словам, финансовые ограничения не становятся жизнеспособными, как бы их не уточнял Брюссель. Возможно, трудности будут у некоторых компаний, но они отыщут способы обойти рестрикции. Тем более, что найти аналогичные товары проще, чем новых клиентов.