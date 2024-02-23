Экономист раскрыл, что будет с Россией после 13-го пакета санкций Экономист Беляев: санкции против России не будут жизнеспособными

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Санкции в отношении России не будут работать, они перестали быть интересными после третьего пакета, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, Евросоюз лишь уточняет детали рестрикций, однако от этого они не становятся жизнеспособными. Если говорить об отдельных компаниях, то трудности будут, но они найдут способы обойти ограничения, считает эксперт.

Санкции перестали быть интересными где-то начиная с третьего пакета, так как если общий подход, общий принцип рестрикций не действует, то сколько ни уточняй детали механизма, жизнеспособным он не будет. Они уже 13-й пакет вводят, что еще раз доказывает вышесказанное, чтобы хоть что-то заработало, — объяснил Беляев.

Экономист предположил, что от санкции пострадает сильнее «сторона продающая». По его словам, покупатель всегда сможет найти аналогичные товары, а вот с поиском новых клиентов уже труднее.

Чем сложнее, технологичнее товар, тем сложнее найти замену контрагентам. Конечно, затруднения будут, придется искать более длительные пути обхода, повысится стоимость, логистические издержки, но прервать полностью логистические связи вряд ли получится, — уточнил Беляев.

Всем понятно, что санкции становятся «декоративными», добавил экономист. Политики пытаются отрабатывать свою зарплату, откладывая на задний план эффективность ограничений, считает он.

Ранее стало известно, что Евросоюз наложил санкции, в том числе на губернаторов нескольких регионов РФ. Среди них главы Белгородской области Вячеслав Гладков и Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.