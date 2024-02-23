Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких регионов России Губернаторы Белгородской области и ХМАО подпали под санкции Евросоюза

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов, следует из официального журнала организации. Среди них главы Белгородской области Вячеслав Гладков и Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Помимо них, под ограничения подпали губернаторы Тульской и Пензенской областей Алексей Дюмин и Олег Мельниченко. Также в списке значится глава Рязанской области Павел Малков.

Европейский союз официально принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России 23 февраля. Ограничения затронули 194 физических и юридических лица. Всего к настоящему моменту рестрикции распространяются более чем на две тысячи лиц.

Так, Евросоюз ввел ограничения против компаний из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции «за обход санкций» против России. Экспортные рестрикции введены в отношении 27 предприятий и организаций за поставки комплектующих для оборонной промышленности РФ. Кроме прочего, под санкции попал министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам. Персональные санкции также ввели в США. Они направлены против «более чем 500 целей».