Министр обороны КНДР попал в новый пакет санкций против России В 13-й пакет санкций ЕС против России вошли 194 физических и юридических лица

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Европейский союз официально принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России, под рестрикции попали 194 физических и юридических лица, сообщили в пресс-службе представительства ЕС в РФ. Отмечается, что всего к настоящему моменту ограничения распространяются более чем на 2000 лиц. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что под санкции также попал министр обороны КНДР Кан Сун Нама.

Совет решил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. <...> В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь распространяются более чем на 2000 физических и юридических лиц, — говорится в сообщении.

Также Евросоюз ввел ограничения против компаний из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции «за обход санкций» против России. Экспортные ограничения введены в отношении 27 предприятий и организаций за поставки комплектующих для оборонной промышленности РФ.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон планирует опубликовать новые ограничения против РФ 23 февраля. Американские санкции будут направлены против «более чем 500 целей». По его словам, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за специальную военную операцию на Украине.