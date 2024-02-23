Стало известно, когда США обнародуют новые санкции против России Reuters: Минфин США наложит санкции в отношении «более чем 500 целей в России»

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Вашингтон планирует опубликовать новые ограничения против РФ 23 февраля, заявил Reuters заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Санкции США будут направлены против «более чем 500 целей». По его словам, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за спецоперацию на Украине.

Уолли рассказал, что вводимые ограничения будут направлены на российский оборонно-промышленный комплекс, а также на компании в третьих странах, которые, как считают в США, помогают облегчить России доступ к необходимым государству товарам.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции против России будут просто «сокрушительными». По ее словам, США включат в свой новый пакет «сотни и сотни» ограничений и примут его в следующие пару дней.

Также сообщалось, что Министерство юстиции США намерено арестовать недвижимость в штате Флорида, которая, как уверены в американском ведомстве, принадлежит российскому предпринимателю Виктору Перевалову. Речь идет о двух кондоминиумах в Майами. Стоимость недвижимости оценивается в $2,5 млн. В отношении Перевалова до этого были введены санкции, напомнили в Минюсте.