В США хотят арестовать недвижимость российского бизнесмена Минюст США намерен наложить арест на недвижимость бизнесмена Перевалова

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство юстиции США планирует арестовать недвижимость в штате Флорида, якобы принадлежащую российскому предпринимателю Виктору Перевалову, говорится в заявлении на сайте ведомства. Речь идет о двух кондоминиумах в Майами.

Стоимость недвижимости оценивается в $2,5 млн. В отношении Перевалова до этого были введены санкции, напомнили в Минюсте.

Ранее американское ведомство объявило о задержании экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, а также Гэннона Бонда. Их подозревают в содействии в уклонении от санкций против главы ВТБ Андрея Костина, введенных в 2018 году. Беляев и Бонд, по информации министерства, помогали следить за имуществом в курортном городе Аспен (штат Колрадо) и занимались вопросами его продажи. При этом они скрывали принадлежность недвижимости Костину.

До этого американский Минюст предъявил обвинение основателю Space X Илону Маску в связи с возможным нарушением безопасности данных пользователей Twitter (X). Миллиардер собирался аннулировать соглашение о конфиденциальности, которое было утверждено в 2010 году прежним руководством соцсети сроком на 20 лет. В связи с этим ведомство подало судебный иск в отношении предпринимателя.