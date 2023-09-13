Минюст США подал в суд на Илона Маска Axios: Минюст США обвинил Маска в нарушении безопасности данных пользователей X

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Илон Маск

Минюст США предъявил обвинение предпринимателю, владельцу Twitter (X) Илону Маску в связи с возможным нарушением безопасности данных пользователей соцсети, сообщает Axios. По данным журналистов, Маск собирался аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей, которое было утверждено в 2010 году прежним руководством Twitter (X) сроком на 20 лет.

Новая информация из показаний в ходе расследования Федеральной торговой комиссии выявила хаотическую обстановку в компании, которая подняла серьезные вопросы о том, обеспечивали ли Маск и другие лидеры соблюдение требований X Corp., и если да, то каким образом, — заявили в Минюсте.

В связи с этим ведомство подало судебный иск в отношении Маска с требованием отклонить «необоснованное предложение» аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей.

Ранее Маск отверг обвинения в государственной измене, которые ему выдвинули из-за отказа Украине в активации Starlink в Крыму. Он добавил, что является гражданином США и будет «бороться за Америку», но его страна не воюет с Россией.

До этого Маск назвал не соответствующими действительности сообщения об ограничении работы сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 году для срыва атаки ВСУ. По словам миллиардера, тогда система не была активирована, хотя ее просили включить. Миллиардер пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию.