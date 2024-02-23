«Сотни и сотни ограничений»: в США анонсировали новый пакет санкций Нуланд: новый пакет антироссийских санкций будет включать сотни ограничений

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

США включат в свой новый пакет антироссийских санкций «сотни и сотни» ограничений и примут его в следующие пару дней, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, документ будет просто «сокрушительным», передает пресс-служба Белого дома.

Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем, — сказала Нуланд.

Некоторые ограничения коснутся физических лиц, отметила она. «Подавляющее большинство» новых рестрикций будет направлено на то, чтобы «закрыть бреши в санкционном режиме», якобы позволяющие обходить действие ограничительных мер, уточнила она.

Ранее The New York Times сообщило, что попытка коллективного Запада сковать Россию санкциями привела к унизительным результатам как для самих США, так и для их союзников. Издание констатирует, что российская экономика продолжает расти, несмотря на давление. Как отмечает газета, Москва смогла найти новых поставщиков после отмены поставок с Запада, в том числе и различных вооружений: БПЛА, средств наблюдения и другого оборудования. Кроме того, на высоком уровне остаются поставки российских нефти и газа, хотя на Западе не раз пытались их ограничить и свести к минимуму.