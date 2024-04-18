Кологривый назвал Гордона «чертом по жизни» после скандала на ТВ Актер Кологривый негативно высказался о телеведущем Гордоне после интервью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в ходе интервью с Лаурой Джугелией на YouTube оскорбил телеведущего Александра Гордона, назвав его «чертом по жизни». Он обсудил недавний скандал с Гордоном, добавив, что рассчитывал на интервью, однако ведущий начал говорить с ним недоброжелательным тоном. Кологривый также отметил, что не жалеет о случившемся.

Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил. Потому что он черт просто, и все — по жизни. Все очень просто, — заявил актер.

По словам Кологривого, после скандала с Гордоном он вышел из студии одухотворенный и радостный. Актер добавил, что люди, пришедшие на передачу в качестве зрителей, напоминали ему жутких кукол.

Речь идет о скандале, который произошел 4 февраля в эфире шоу «Закрытый показ». Гордон выгнал из студии звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого за не понравившийся ему комментарий о фильме «Подельники». Молодому актеру при этом не понравился тон, в котором с ним разговаривал ведущий. Затем Гордон обратился к гостям передачи и заявил, что не ждет от них слов поддержки или осуждения, поскольку «так было и будет всегда».