Гордон выгнал Кологривого из студии Первого канала Актер Кологривый покинул шоу «Закрытый показ» после ссоры с Гордоном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном на Первом канале. Актер не смог найти общий язык с телеведущим, который не стал задерживать гостя в студии.

Очередной выпуск «Закрытого показа» был посвящен фильму «Подельники» от режиссера Евгения Григорьева. После просмотра картины Гордон попросил Кологривого кратко рассказать, о чем, как он считает, этот фильм. Однако во время обсуждения между актером и ведущим передачи завязался спор. Кологривый заявил, что может в трех словах закончить шоу. В ответ Гордон сказал, что только он отвечает за качество программы и поэтому призывает соблюдать регламент.

Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. <...> Выход там, — объяснил Гордон.

После этого Кологривый покинул студию со словами «я с вами диалог не найду». Затем Гордон обратился к гостям передачи и заявил, что не ждет от них слов поддержки или осуждения, поскольку «так было и будет всегда».

Ранее актер Иван Янковский заявил, что не имеет смысла сравнивать мэтров российского кинематографа и молодое поколение артистов. Так он прокомментировал критику Кологривого в адрес Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. По словам Янковского, Бог судья тем, кто неуважительно относится к старшему поколению актеров.