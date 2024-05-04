Король российской эстрады назвал имена своих преемников Киркоров назвал Лазарева и Билана своими преемниками на сцене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров в интервью ведущему шоу «Сплетни-шейкер» Олегу Пилягину на YouTube-канале МУЗ-ТВ признался, что мог бы передать свою корону лишь двум отечественным исполнителям — Сергею Лазареву и Диме Билану. При этом второго претендента он назвал неординарным и сложным.

Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту очень неординарный, сложный Дима Билан, — сказал народный артист, отвечая на вопрос ведущего о творческом преемнике.

Киркоров ранее выпустил новую песню по случаю дня рождения. Композиция получила название «Дальше буду жить». Песня появилась на всех стриминговых сервисах, а также на YouTube-канале артиста. К композиции Киркоров записал клип.

Известно, что текст новой композиции поп-короля написала участница Евровидении-2021 Манижа. Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru отметил, Киркоров выпустил песню, поскольку она стала отражением того, что происходит в его жизни. Тем не менее эксперт отметил, что авторство Манижи стало для него шоком.

Бабичев отметил, что считает композицию очень красивой, но хитом она не станет. По его словам, данный трек стал настоящей исповедью исполнителя.