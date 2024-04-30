«Я приму удар»: Киркоров выпустил новую песню в день рождения Новая песня Киркорова появилась на стриминговых сервисах в день его рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский артист Филипп Киркоров выпустил новую песню по случаю дня рождения. Композиция получила название «Дальше буду жить». Песня появилась на всех стриминговых сервисах, а также на YouTube-канале артиста. К композиции Киркоров записал клип, в котором он предстал в белом шелковом одеянии.

Я приму удар и приду туда, где моя судьба, но дальше буду жить, — спел Киркоров.

Лирический герой новой песни Киркорова обращается ко времени с просьбой не спешить. Он боится, что за прожитые годы не успеет принять себя. Киркоров также поет о готовности «принять удар» судьбы.

Исполнитель отмечает день рождения 30 апреля. Ему исполняется 57 лет.

Ранее певец признался, что не планирует пышного праздника в свой 57-й день рождения. Он пояснил, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама, кроме того, в этом году 30 апреля попадает на печальную дату — 40 дней после трагедии в «Крокусе».

Киркоров добавил, что он все же соберет самых близких друзей и семью, чтобы отметить день рождения. Артист сказал, что в этот день поднимет бокал за здоровье отца и свое, а также помянет тех, кто ушел из жизни.