«Хитом бы не назвал»: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова Музыкальный критик Бабичев: новая песня Киркорова не станет хитом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Новая песня российского артиста Филиппа Киркорова «Дальше буду жить» является очень красивой композицией, однако хитом она не станет, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, данный трек стал настоящей исповедью исполнителя.

Новая песня Киркорова — исповедь в чистом виде. Мне кажется, чем старше будет становиться певец, тем больше подобных песен станет появляться в его репертуаре. В песне «Дальше буду жить» Киркоров рассказывает о своих мыслях и суждениях, которые его посещают. Это, безусловно, красивая композиция, хотя хитом я бы ее не назвал. Не думаю, что она будет исполняться на каждом концерте, — рассказал Бабичев.

Российский артист Филипп Киркоров выпустил новую песню по случаю дня рождения. Композиция «Дальше буду жить» появилась на всех стриминговых сервисах, а также на YouTube-канале артиста. К композиции Киркоров записал клип, в котором он предстал в белом шелковом одеянии.

Ранее певец признался, что не планирует пышного праздника в свой 57-й день рождения. Он пояснил, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама. Кроме того, в этом году 30 апреля выпадает на печальную дату — 40 дней после трагедии в «Крокусе».