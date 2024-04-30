Продюсер объяснил, зачем Киркоров выпустил написанную Манижей песню Продюсер Бабичев: Киркорову понравилась написанная Манижей песня из-за ее посыла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров выпустил песню, написанную Манижей, так как она стала отражением того, что происходит в его жизни, заявил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, артист действительно очень болезненно воспринимает факт быстротечности времени. Допустить мысль о том, чтобы стать пенсионером, для Киркорова подобно смерти, добавил эксперт.

Но если бы эта песня была написана любым композитором или артистом, находящимся в черном списке, Киркоров все равно не отказался бы ее спеть. Так как песня стала как будто бы отражением того, что с ним сейчас происходит. Киркоров, на мой взгляд, действительно болезненно относится к тому, что время неумолимо и очень быстро уходит, — объяснил Бабичев.

Продюсер вспомнил, как Киркоров попросил его не напоминать о возрасте. Тогда артисту было всего лишь 53 года. По словам Бабичева, сейчас все понимают, что перелеты и аншлаговые концерты даются артисту все труднее.

Для меня стало неожиданностью, что новую песню Киркорова написала Манижа. Не знаю, написала ли она трек специально для певца или песня просто когда-то была написана ею и сейчас пришлась к месту, — добавил музкритик.

Речь идет о песни «Дальше буду жить». Киркоров выпустил ее 30 апреля по случаю дня рождения. Лирический герой новой песни Киркорова обращается ко времени с просьбой не спешить. Он боится, что за прожитые годы не успеет принять себя.