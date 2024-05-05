Максим Галкин: последние новости 5 мая, украинская песня, бойкот олигархов

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) исполнил песню на украинском языке во время очередного концерта, а российские олигархи отказались от его услуг. Какие известны последние новости о шоумене на сегодня?

Что за номер Галкина на украинском языке

На одном из последних своих концертов Максим Галкин исполнил песню на украинском под названием «Піду втоплюся у річці глибокій». Видео с его выступления распространилось в Сети. На кадрах видно, что во время номера комик надел венок.

На видео также запечатлено, что во время этого выступления зрители что-то протягивают юмористу и кладут в его ладони. В комментарии к ролику пользователи заметили, что комик фальшивит, и предположили, что «за деньги он способен выучить не только украинский язык».

Почему олигархи не нанимают Галкина в качестве ведущего

Модель и светская львица Алена Кравец заявила, что Максим Галкин активно предлагает свои услуги для бывших соотечественников из России, у которых есть недвижимость за границей. По ее словам, комик готов выступить перед ними.

Кравец живет на Рублевке и утверждает, что большинство ее соседей «не хотят спонсировать иноагента» и отказываются приглашать его на свои праздники как в России, так и за ее пределами.

«Нет, никто из нас Галкина к себе не позовет в заграничные дома. Нам хватает артистов в своей стране, и поддерживать рублем или валютой иностранных агентов желания нет ни у кого. Пусть Галкин смешит там и зарабатывает там, куда они с Пугачевой уехали. Если сможет, разумеется», — сказала она aif.ru.

Алена Кравец также назвала смешными заявления комика о том, что у него много концертов во всех странах.

«После того что у него было в России, федеральные каналы и концерты на самых крупных сценах на много тысяч мест, восхвалять свои концертики в зале на 50–100 человек — это просто комично», — добавила она.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Максим Галкин

Что известно о местонахождении Галкина

KP.RU со ссылкой на местную жительницу Лимасола сообщил, что Максим Галкин и Алла Пугачева в конце апреля были замечены в компании мужчины, похожего на российского режиссера Кирилла Серебренникова.

При этом на днях Максим Галкин опубликовал в социальных сетях кадры со своей прогулки, сообщив, что находится в Праге. Он рассказал на камеру, что считает этот город невероятно красивым и каждый раз получает большое удовольствие, посещая его.

Где в ближайшее время должен выступить Галкин

Максим Галкин не прекращает гастролировать по странам и выступать для русскоязычных граждан.

В ближайшее время артист выступит в Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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