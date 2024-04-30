Максим Галкин: последние новости 30 апреля, новое фото Пугачевой, слухи

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) показал новую фотографию Аллы Пугачевой. Какие еще последние новости о комике известны, где он сейчас находится?

Какое фото Пугачевой показал Галкин

Максим Галкин опубликовал в соцсетях новый снимок своей жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В кадре Примадонна запечатлена в розовом халате, украшенном цветочной вышивкой, и с полотенцем на голове.

Юморист рассказал, что сфотографировал супругу утром после пробуждения. Однако поклонники обратили внимание на то, что перед камерой Пугачева предстала с макияжем: она подчеркнула глаза стрелками и тенями, скулы — персиковыми румянами, а губы подкрасила помадой.

Почему Галкин запретил Киркорову приходить в гости

Народный артист России Филипп Киркоров в передаче «Новые русские сенсации» рассказал, что перестал общаться с Аллой Пугачевой из-за Максима Галкина. По его мнению, комик мог поставить условие ограничить общение из-за ревности.

Кроме того, по словам Киркорова, Галкин лишил его возможности приходить в гости к детям Галкина и Пугачевой — двойняшкам Лизе и Гарри.

«Мне сказали, что Галкин поставил условие, что меня слишком много в их доме. Дети растут и не понимают… Гарри и Лиза меня очень любили. Я к ним постоянно приходил с подарками. Потрясающие дети, чудные», — признался поп-король.

Зачем Галкин хочет оспорить статус иноагента

Максим Галкин был внесен Минюстом РФ в список иноагентов осенью 2022 года из-за критики спецоперации и резких негативных высказываний о России и российской власти.

Летом 2023 года шоумен попытался снять с себя этот статус, но не смог — Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал «нецелесообразным» удаление Галкина из списка иноагентов.

Теперь жалобу комика рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва» Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

По мнению певицы Ольги Зарубиной, Галкин хочет снять с себя статус иноагента, для того чтобы вернуться в Россию.

«Люди, которые здесь имели все и считались звездами первого эшелона, в одночасье лишились всего. У многих из них существует звездная болезнь, от которой очень сложно излечиться. Тщеславия должно быть в меру. Здесь, в России, они были известные и популярные: их все любили, „облизывали“, поклонялись и восхищались. И вдруг они уехали и поняли, что они там никому не нужны. Это очень сложно переживать людям тщеславным. Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина снять с себя статус иноагента. Конечно, он хотел бы вернуться обратно», — объяснила она MK.RU.

Где сейчас находится Галкин

Максим Галкин и Алла Пугачева были замечены на одной из улиц Кипра. По данным издания «7Дней.ру», Примадонна, опираясь на супруга, с трудом передвигалась.

Артистов увидели в городе Лимасол. Издание пишет, что у Галкина и Пугачевой есть недвижимость на Кипре.

Где Галкин даст концерты в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время шоумен выступит в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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