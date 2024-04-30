KP.RU: Пугачеву и Галкина заметили в ресторане на Кипре с Серебренниковым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

KP.RU со ссылкой на местную жительницу Лимасола сообщил, что российскую певицу Аллу Пугачеву заметили в компании с мужчиной, похожим на режиссера Кирилла Серебренникова. По информации издания, Примадонна и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сходили с ним в один из местных ресторанов. Источник портала также сообщил, что в Лимасоле в настоящее время проходит один из кинофестивалей, что объясняет присутствие режиссера на острове.

В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке, — рассказала собеседница агентства.

Накануне Пугачеву вместе с Галкиным заметили на одной из улиц Кипра, она была одета в пижаму зеленого цвета, а ее супруг — в белую футболку и шорты. По информации СМИ, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.