КВН, тоска по украинцам, семья в Самаре: как живет актер Дмитрий Колчин

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Дмитрий Колчин

Актер и юморист Дмитрий Колчин прославился как игрок КВН и лидер команды «СОК». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Дмитрий Колчин

Дмитрий Колчин родился 10 июля 1982 года в Самаре, учился в местной Академии культуры и искусств. Начало профессионального творческого пути Колчина связано с образованием команды КВН «СОК» в 2005 году, где он был лидером, занимался созданием сценариев, а также выполнял функции директора самарской сборной.

В 2007 году команда «СОК» стала чемпионом Премьер-лиги КВН. А спустя четыре года участники заняли первое место в Высшей лиге. В 2012 году Дмитрия Колчина утвердили на должность редактора Высшей лиги КВН. Пост артист оставил в 2016 году, затем работал в «Салтыков-Щедрин шоу», вел «Шоу выходного дня» и программу «Дом культуры и смеха».

Карьеру в КВН и на телевидении Дмитрий Колчин совмещал со съемками в кино. В его фильмографии 30 работ. Наиболее известные из них «Новогодний переполох», «Большая игра», «Чума» и «Нулевой пациент». Также артист в разные годы был советником губернатора Самарской области.

Что известно о личной жизни Дмитрия Колчина

Дмитрий Колчин с 2011 года состоит в браке. Его супругу зовут Лариса, она художник. Пара познакомилась во время отдыха в палаточном городке на берегу Волги.

В 2012 году у пары родилась дочь Варвара, а спустя еще шесть лет дочь Василиса. Несмотря на занятость артиста на съемках в Москве, семья живет в Самаре, старшая наследница Колчина играет в КВН в местной лицейской команде.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Дмитрий Колчин

Что Дмитрий Колчин говорил об украинцах

Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу SHPENKOV! в 2019 году признался, что хочет, чтобы украинские команды вернулись в КВН.

«Когда вся эта история началась у нас, я не помню на каком мероприятии, „Днепры“ (сборная Днепропетровска) приезжали туда. Уже были такие сложные отношения, давно их никто не видел. Не помню, где это было, но в России точно. Их очень тепло встретил зал. Я в конце говорил слова какие-то про них, не помню уже. Помню, что вот такими буквами была написана в блокноте лишь одна фраза: „Как же мы соскучились!“ У меня такой итог игры был, что все были команды, а именно по этой соскучились очень сильно», — рассказал артист.

Он отметил, что ранее смотрел украинское юмористическое шоу «Лигу\а смеха». Колчину понравилось, что в программе транслировали профайлы об участниках, что не делают в КВН.

Чем сейчас занимается Дмитрий Колчин

В 2022 году Дмитрий Колчин сообщил о возвращении в систему КВН. На настоящий момент артист продолжает работать с начинающими юмористами, иногда появляется на играх в качестве члена жюри.

«Много лет назад я попал в секту. Это чистая правда. Секта называлась „Клуб веселых и находчивых“. Самое интересное, что мне каким-то образом удалось сохраниться в этой секте до сих пор. И сейчас КВН перестал быть для меня какой-то целью, образом жизни или работой. Теперь я могу честно признаться себе, что это мое увлечение, мое хобби», — объяснил он.

Дмитрий Колчин в 41 год продолжает кинокарьеру. В марте 2024 года с ним состоялась премьера сериала «Камера! Мотор!», где он сыграл одного из главных персонажей — начальника колонии Назарова. На настоящий момент артист задействован в съемках ленты «Первый номер» и «Мастодонт-2».

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