СВО, дочь в Лондоне, уход из политики: как живет телеведущий Иван Демидов

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Иван Демидов

Иван Демидов прославился как ведущий программы «МузОбоз», которая выходила на Первом канале. В разные годы он был общественным деятелем и занимал пост замминистра культуры РФ. Чем сейчас занимается телеведущий, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Демидов

Иван Демидов родился 23 июля 1963 года в Сызрани. В 1981 году он ушел в армию, служил в ВДВ в Литве, получил звание сержанта. После демобилизации приехал в Москву и заочно окончил филологический факультет Пятигорского пединститута.

Работу на телевидении Демидов начал с должности осветителя в Гостелерадио, позднее стал администратором программ «Что? Где? Когда?», «От всей души» и режиссером передачи «Взгляд».

Популярность к нему пришла после выхода передачи «МузОбоз». В ней телеведущий рассказывал о новостях в мире музыки, также в эфире транслировались клипы российских и зарубежных исполнителей. Параллельно Демидов начал сниматься в кино, в частности исполнил роль в фильме «Брат-2», а в 2001 году он основал и возглавил православный телеканал «Спас».

В то же время телеведущий занялся общественной деятельностью. Он был членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ и заместителем министра культуры. В декабре 2013 года Демидов покинул последнюю должность по собственному желанию.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Иван Демидов

Что известно о личной жизни Демидова

Иван Демидов был женат на Елене Демидовой, с которой вместе работал в качестве продюсера программ «Партийная зона» и «Акулы пера». В этом браке родилась дочь Анастасия, она окончила МГУ, позднее уехала работать в Лондон.

СМИ приписывают телеведущему многочисленные романы с коллегами по ТВ, в том числе с артисткой Натальей Ветлицкой, телеведущей Даной Борисовой и певицей Кристиной Орбакайте. Официального подтверждения этой информации нет.

Последний раз Демидов подтверждал свои отношения после участия в программе «Последний герой» в 2001 году. По его словам, на острове у него был роман с актрисой Мариной Александровой.

Что Демидов говорил о спецоперации

Иван Демидов считает, что в период спецоперации российская культура переживает время испытаний и сейчас происходит «перезагрузка поля культуры». При этом телеведущий отмечал, что не является сторонником наказания артистов с непатриотичной позицией.

«У российской культуры сейчас тоже час пик. Время испытаний и время переделки. Спецоперация — это проверка. А проверка, она для всех проверка. Сейчас не время сложностей и „переливов“. Вот закончится спецоперация — и можно будет вернуться к чему-то посложнее и т. д. Сейчас либо действительно лучше помолчать, либо занимайте сторону. Не бывает такого, что мы просто за мир. За какой мир? Расшифруйте. Потому что сейчас два мира. И это очень точно нужно понимать», — говорил он в эфире радио Sputnik.

Чем сейчас занимается Демидов

На сегодняшний день Иван Демидов занимает должности председателя президиума Фонда развития современного искусства и директора парка «Зарядье», а также является генеральным директором Музейно-выставочного объединения «Манеж».

В феврале 2024 года Демидов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Читайте также:

«Судьба не сложилась»: куда пропала актриса Ирина Климова

Алла Пугачева: последние новости 30 апреля, фото, критика на Первом канале

Театр, смерть мужа, обида на Проклову: как живет актриса Эра Зиганшина