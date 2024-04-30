Алла Пугачева: последние новости 30 апреля, фото, критика на Первом канале

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой раскритиковали в эфире Первого канала, а комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагнетов) опубликовал свежее фото певицы. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Почему на Первом канале песню Пугачевой назвали дурной

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Три аккорда» раскритиковала песню Аллы Пугачевой «Балалайка», которую перепела исполнительница Mia Boyka. Успенская отметила, что артистка сделала «конфетку», однако саму композицию она назвала дурной и никакой.

«Миа действительно очаровательная, сладкая. Песня эта, конечно, дурная. Честно, для меня она никакая. Миа, ты умудрилась даже из этой песни сделать конфетку. В твоем исполнении она зазвучала хорошо», — отметила артистка.

Успенскую поддержал артист Михаил Шуфутинский. Он считает, что песня «своеобразна тому времени». Она вышла в 1985 году.

«Песня действительно такая... Тупая — это не то слово. Она просто сообразна тому времени. Тогда она могла, говоря простым языком, „проканать“», — добавил Шуфутинский.

Что известно о новом фото Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новую фотографию своей 75-летней супруги. На снимке Примадонна предстала с полотенцем на голове и в розовом халате, украшенном цветочной вышивкой.

По словам комика, он запечатлел супругу утром после пробуждения, однако пользователи обратили внимание, что перед камерой Алла Пугачева предстала с макияжем. При этом комментаторы отметили, что исполнительница выглядит свежо и здорово.

Фото: Соцсети Алла Пугачева

Что рассказала Собчак о суррогатном рождении детей артистов

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала исследование на тему позднего материнства. В выпуске интегративный репродуктолог Ольга Балахонцева опровергла слова знаменитых мам о том, что после 50 лет они могли родить с помощью своей замороженной яйцеклетки.

Среди известных случаев позднего материнства — певица Алла Пугачева. Артистка заявляла, что благодаря суррогатной матери у нее в 64 года появились близнецы Гарри и Лиза. Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков усомнился, что Примадонна на самом деле приходится матерью своим младшим детям. Он отметил, что не верит в историю с замороженными яйцеклетками исполнительницы. Худяков объяснил, что развитие таких технологий случилось, когда артистка уже вышла из репродуктивного возраста.

Собчак, со ссылкой на слова личного гинеколога, уточнила, что рождение детей с помощью суррогатного материнства после 60 лет осуществимо только в том случае, если женщина заморозила свою яйцеклетку в молодом возрасте, условно — в 20 лет. Однако 30–40 лет назад подобных технологий еще не было. Поэтому, продолжила ведущая, сейчас для возрастных мам донорским путем подбирают чужую яйцеклетку.

Где сейчас Алла Пугачева

Аллу Пугачеву вместе с супругом комиком Максимом Галкиным на днях заметили на одной из улиц Кипра. По информации «7Дней.ru», артистка, опираясь на мужа, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов сфотографировали в городе Лимасол на Кипре. По данным издания, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове.

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