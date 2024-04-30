Собчак раскрыла секрет рождения детей у звездных мам после 50 лет Собчак: рождение детей с помощью замороженной яйцеклетки после 50 лет — миф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак на своем авторском YouTube-канале опубликовала исследование на тему позднего материнства. В выпуске интегративный репродуктолог Ольга Балахонцева опровергла слова знаменитых мам о том, что после 50 лет они могли родить с помощью своей замороженной яйцеклетки.

Есть публичные случаи, когда женщины после 60 лет говорили, что с помощью суррогатного материнства, но со своей яйцеклеткой [родили], — отметила Собчак.

Однако Балахонцева сказала, что это невозможно. Журналистка со ссылкой на слова личного гинеколога уточнила, что такое осуществимо только в том случае, если женщина заморозила свою яйцеклетку в молодом возрасте, условно — в 20 лет. Однако 30–40 лет назад подобных технологий еще не было, отметила Собчак. Поэтому, продолжила ведущая, сейчас для возрастных мам донорским путем подбирают чужую яйцеклетку.

Это правда, [такая практика есть]. Предельный возраст [для заморозки яйцеклетки] даже не 50, а 45 лет, — уточнила репродуктолог.

Среди известных случаев позднего материнства — певица Алла Пугачева. Артистка заявляла, что благодаря суррогатной матери у нее в 64 года появились близнецы Гарри и Лиза.

Также продюсер Яна Рудковская не скрывала, что в рождении ее четвертого ребенка поучаствовала суррогатная мать. На тот момент супруге фигуриста Евгения Плющенко было 45 лет.

Кроме того, жена певца Дмитрия Маликова Елена подарила ему наследника в 55 лет. Пара не скрывала, что прибегла к услугам суррогатного материнства.

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков усомнился, что певица Алла Пугачева на самом деле приходится матерью своим младшим детям Лизе и Гарри. Он отметил, что не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны. Худяков объяснил, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.