Пугачеву заметили на улицах Кипра в одной пижаме Пугачева покинула Израиль и появилась на улицах Кипра в одной пижаме

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Российскую певицу Аллу Пугачеву вместе с ее мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили на одной из улиц Кипра, она была одета в пижаму, сообщает издание «7Дней.ru». По его информации, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов заметили в городе Лимассол на Кипре. По данным издания, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове. Внешний вид российской певицы вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком. По его словам, любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены. Певец подчеркнул, что никогда через прессу не давал оценку кого-либо из коллег, публично не говоря о них ничего плохого.

Шоумен Стас Барецкий ранее сообщил, что хочет открыть частную тюрьму для иностранных агентов в бывшем особняке Пугачевой и Галкина. По задумке артиста, знаменитости, получившие этот статус, будут петь песни, ставить спектакли, читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности.