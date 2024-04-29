Успенская раскритиковала «дурную» песню Пугачевой Успенская назвала песню Пугачевой «Балалайка» дурной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Любовь Успенская в эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале раскритиковала песню Аллы Пугачевой «Балалайка». Хит исполнила певица Mia Boyka. Успенская отметила, что артистка сделала «конфетку», однако саму песню она назвала дурной и никакой. Музыка к композиции, спетой Пугачевой, была написана Игорем Николаевым, а текст Михаилом Таничем.

Миа, ты умудрилась даже из этой песни сделать конфетку. В твоем исполнении она зазвучала хорошо, — отметила Успенская.

Певицу поддержал Михаил Шуфутинский. Он отметил, что песня соответствовала духу времени, в котором она была создана. Он также похвалил Mia Boyka, которой удалось вложить великое «обаяние и непосредственность».

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву вместе с ее мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили на одной из улиц Кипра. Артистка была одета в пижаму. По информации СМИ, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов заметили в городе Лимасол на Кипре. По данным издания, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове.