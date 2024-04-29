Галкин сфотографировал 75-летнюю Пугачеву после душа Галкин опубликовал фото Пугачевой после душа в полотенце и розовом халате

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свежую фотографию своей 75-летней супруги Аллы Пугачевой. На снимке Примадонна предстала с полотенцем на голове и в розовом халате, украшенном цветочной вышивкой, будто только вышла из душа.

При этом на снимке заметно, что певица перед фотографированием успела нанести макияж. Так, артистка подчеркнула глаза стрелками и тенями, скулы — персиковыми румянами, а губы подкрасила помадой. Белое полотенце она накрутила поверх мокрых волос. На снимке певица задумчиво смотрит в сторону, скрестив руки на груди. Пользователи Сети отметили, что исполнительница хита «Миллион алых роз» выглядит свежо и здорово.

Накануне Пугачеву вместе с Галкиным заметили на одной из улиц Кипра, она была одета в пижаму зеленого цвета, а ее супруг — в белую футболку и шорты. По информации СМИ, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов увидели в городе Лимасол на Кипре. По данным прессы, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове. Внешний вид российской певицы вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.