Королевская семья Британии: последние новости, тайное собрание, фото Кейт

Фото: Matthias Schrader/dpa/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III решил судьбу принца Гарри на тайном собрании, а Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое совместное фото. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 30 апреля?

Какое решение принял Карл III насчет принца Гарри

После сообщений об онкологическом заболевании короля Карла III, его сын принц Гарри задумался о примирении с семьей и переезде в Великобританию, однако, как пишет The Sun, монарх не готов позволить младшему наследнику вернуться во дворец в качестве члена королевской семьи.

Королевский репортер Ричард Палмер отметил, что Карл III готов к примирению с Гарри, но он не собирается возвращать сына к его прежним обязанностям. По его словам, также герцогу Сассекскому будет не просто восстановить связь с братом, принцем Уильямом.

«С Уильямом это будет гораздо более длительный процесс. Но в конце концов, возможно, вы знаете, что во многих семьях возникают разногласия и со временем они смогут уладить их. Но с Уильямом еще предстоит проделать большую работу», — говорят королевские эксперты.

Как сообщает источник, в Сандрингеме прошел тайный саммит, на котором старший королевский помощник поднял вопрос по поводу дальнейшей судьбы принца Гарри.

«Они были открыты для обсуждений, но что-то изменилось. Король с Уильямом по сути сказали: ''Нет, мы не можем это терпеть, пути назад нет, они либо внутри, либо их нет"», — пишет The Sun.

Что за новое фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились ранее не публиковавшейся совместной фотографией после долгого отсутствия принцессы на публике. Семья Уэльских опубликовала архивный снимок в честь 13-летней годовщины свадьбы.

На черно-белом кадре пара изображена в праздничных нарядах: Уильям — в парадной форме полковника ирландской гвардии, а Кейт — в белом платье авторства Сары Бертон. Супруги сопроводили публикацию короткой подписью.

«Сегодня минуло 13 лет!», — написали они.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

Что известно об отношениях Карла III и Меган Маркл

Король Британии Карл III пригласил герцогов Сассекских провести лето в Балморале вместе с детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет, сообщает Page Six. Инсайдер сообщил изданию, что монарх открыт к диалогу с принцем Гарри и Меган Маркл.

«Я вижу, как король отчаянно протягивает руку Меган и Гарри в знак примирения. Он понимает, что жизнь слишком коротка. Балморал — действительно идеальное и спокойное место для воссоединения. Гарри и Меган стоило бы согласиться на визит», — отметил источник.

Однако королевский комментатор Шарлотта Гриффитс в эфире TalkTV заявила, что сомневается, что Меган Маркл примет это предложение.

«Даже если Гарри приедет, я не могу представить ситуацию, при которой приезжает Меган с детьми, и это очень грустно», — отметила она.

По словам Гриффитс, Меган Маркл никогда не интересовалась сельской королевской жизнью в Балморале.

«Меган никогда не была особенно очарована холодными батареями с двумя решетками и складскими помещениями для хранения вещей. Можете ли вы представить, чтобы Меган все лето отчужденно бродила по горам? Честно говоря, я не могу», — добавила эксперт.

Читайте также:

Ургант, военная форма, слова о Западе: куда пропал актер Леонид Бичевин

Франция, два развода, смерть матери: как живет актриса Елена Дробышева

«Меня называли фашистом и чморили»: куда пропал актер Николай Шрайбер