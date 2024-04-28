От Меган Маркл отвернулась ее самая влиятельная подруга Бывшая жена премьер-министра Канады открестилась от дружбы с Меган Маркл

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Бывшая супруга канадского премьер-министра Софи Трюдо холодно высказалась о Меган Маркл. Некогда дружившая с женой принца Гарри Трюдо отметила, что они лишь поверхностно знакомы с герцогиней Сассекской, передает слова девушки The Times.

Я ее знаю, но мы не так много времени проводили вместе, — отрезала экс-супруга канадского премьера Джастина Трюдо.

При этом известно, что Софи Трюдо приезжала к Меган Маркл в Монтесито. Герцогиня Сассекская тогда рассказывала, что они вместе пили вино и веселились, пока дети играли в бассейне.

До этого Софи Трюдо была гостьей подкаста Меган «Архетипы» для Spotify два года назад. Тогда Меган уверяла, что они сблизились, когда она жила в Торонто.

Софи стала для меня дорогим другом и человеком, который, как я думаю, олицетворяет силу, — рассказала тогда Меган, добавив, что Софи очень поддерживала ее во время беременности.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл отправила матери модели Ким Кардашьян предпринимательнице Крис Дженнер подарочную корзину с «мусорным» клубничным джемом и «гнилыми» лимонами ее недавно запущенного бренда. Маркл в марте объявила о запуске нового бренда, который будет продавать товары для дома и «образа жизни». Она отметила, что планирует продавать клубничное варенье и мед ограниченным тиражом.