Ургант, военная форма, слова о Западе: куда пропал актер Леонид Бичевин

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Леонид Бичевин

Заслуженный артист России Леонид Бичевин обрел популярность после выхода фильмов «Груз 200», «Морфий» и «Содержанки». В каких проектах сейчас снимается артист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Леонид Бичевин

Артист родился 27 декабря 1984 года в небольшом городе Климовске, который позднее стал частью Подольска. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. После получения диплома был принят на службу в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

В кино артист дебютировал в фильме «Груз 200», где сыграл роль Валеры. Профессиональные навыки Бичевина получили высокую оценку режиссера картины Алексея Балабанова, он также пригласил актера в проект «Морфий».

Затем Леонид Бичевин снялся в лентах «Вербное воскресенье», «Девушка и смерть», «Адаптация», «Содержанки», «Доктор Преображенский», «Союз спасения», «Этерна» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Леонида Бичевина

Бичевин на протяжении четырех лет состоял в отношениях с актрисой Агнией Кузнецовой, с которой познакомился в студенческие годы. Пара рассталась из-за регулярных ссор.

«Стало очень трудно. Возникли проблемы с жильем, работой, не было денег, как у всех нищих студентов. К тому же мы стали сотрудничать с разными театрами, что сильно отдалило нас друг от друга. Видимо, я еще мучила Леню ревностью. Сейчас думаю, что нам надо было сразу расставаться, а не сходиться-расходиться бесконечно», — поделилась актриса в программе «Судьба человека».

В 2011 году Бичевин женился на актрисе Марии Бердинских, с которой познакомился во время съемок фильма «Рябиновый вальс». В сентябре 2014 года у пары родился сын Иван, в 2019 году — второй сын, Степан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Леонид Бичевин

Чем сейчас занимается Леонид Бичевин

Актер продолжает служить в театре Вахтангова и сниматься в кино. В апреле состоялась закрытая премьера фильма «Во сне ты горько плакал», где Леонид Бичевин исполнил одну из главных ролей. Основного персонажа в картине сыграл телеведущий Иван Ургант. На настоящий момент неизвестно, выйдет ли лента в прокат. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и актриса Яна Поплавская выступили против ее показа из-за поведения Урганта после начала СВО.

В 2024 году с Леонидом Бичевиным запланирован выход фильма «Подростки. Первая любовь» и сериала «Расплата». На Первом канале в текущем году также состоялась телепремьера исторического сериала «Союз спасения» о восстании декабристов. В картине Бичевин исполнил роль Сергея Муравьева-Апостола.

«Мне идет военная форма, все, что связано с мундиром, со строчкой, с пуговицами, то есть такой исторический вариант. Что-то в этом есть. Я костюмы люблю, чтобы была немного закрытая история. Я и сам немножко закрытый», — рассказал он перед премьерой.

По словам артиста, он не планирует строить международную карьеру, однако не согласен с мнением, что российские актеры никому не нужны на Западе.

«Это мы себя убедили, что никому не нужны. Все возможно. Но я пока не думал о кинокарьере на Западе. На ней нужно сосредоточиться, понимать, чем ты готов ради нее пожертвовать, поступиться. Готов ли я все изменить, и надо ли? Каждый решает для себя», — заявил он «Известиям».

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