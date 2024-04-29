Ситуация в зоне СВО 29 апреля: что взяли ВС РФ, удар по аэродрому, Часов Яр

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние события и новости СВО сегодня, 29 апреля 2024 года. Какую интересную информацию они предоставили, о чем не говорят на ТВ? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Какой населенный пункт сегодня взяли ВС РФ

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью взяли под контроль населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение подразделениям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников Иностранного легиона в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное ДНР, заявили сегодня в Минобороны РФ.

«Главком ВСУ Сырский подтвердил отход ВСУ из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки. По его словам, в районе Покровска (он же Красноармейск) и Курахово складывается наиболее тяжелая для ВСУ ситуация. Само Авдеевское направление остаётся проблемным для Киева, позитивных (для украинского командования) изменений там нет», — написал военкор Юрий Котенок.

Битва за Часов Яр: последние новости 29 апреля

«В Часове Яре российские десантники продолжают охоту на технику ВСУ, используемую для „москитной логистики“. Любопытно, что снабжение в ряде укрепрайонов, например в пока еще занятой украинской армией юго-восточной части микрорайона Канал, фактически проводится вручную. Вээсушники носят БК и припасы на себе, передвигаясь короткими перебежками без использования какого-либо транспорта. Пока делать это позволяет относительно сухая и теплая погода, но после первых дождей все может измениться», — пишет «Военная хроника».

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что элитные подразделения спецслужб Украины могли быть ликвидированы российскими бойцами на Авдеевском направлении и под Часовым Яром.

«Информация, пока не подтвержденная визуально, появилась в ряде источников. Речь может идти о группе специального назначения „Белые волки“ из состава ЦСО „А“ Службы безопасности Украины и группе, созданной по стандартам НАТО, — подразделении „Рейнджеры“ сил специальных операций ВСУ. О том, что под Часов Яр был переброшен спецназ ГУР Минобороны Украины, ранее сообщали информресурсы противника. Большие потери и отказ некоторых бригад идти бой, видимо, все-таки вынудили украинский Генштаб задействовать элитные резервы», — отметил журналист.

О перспективах потери Часова Яра для Киева недавно рассказал замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер.

«Заняв эту высоту, Россия сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку. Вы же ездили неоднократно через эту дорогу, там же фактически прямая. И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет „Азовстали“, заводов, где можно долго держать оборону», — отметил он.

Фото: МО Украины

Какие удары по ВСУ на Украине были за последнее время

«Сегодня сообщают о мощнейшем ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области», — написала «Военная хроника».

По данным «Рыбаря», российские войска за последнюю неделю продолжали наносить удары по энергетическим объектам в различных регионах Украины.

«Крылатые и аэробаллистические ракеты поразили Добротворскую, Криворожскую, Приднепровскую и Бурштынскую ТЭС. В Одессе дроны-камикадзе „Герань-2“ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса и воинскую часть в центре города. В результате еще одного налета российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk. Во Львовской области российские войска вновь нанесли ракетный удар по городу Стрый. Попадание пришлось по подземному хранилищу газа, которое несколькими неделями ранее уже попадало под огонь», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Что назревает в Балтийском море

«Назревает конфликт России с НАТО на Балтийском море. Главы МИД стран Балтийского моря заявили, что Россия ведет гибридную войну на Балтийском море — глушит GPS. От этого уже пострадали десятки тысяч (!) авиарейсов, несколько авиарейсов уже сменили маршрут. Считается, что это активную борьбу ведет РЭБ армии России, чтобы не дать БПЛА ВСУ бить по Калининградской области. Есть простой мирный путь — для этого НАТО должно просто дать гарантии, что ВСУ не будут наносить удары по Калининградской области. Наверное, в обмен на то, что армия России не будет задействовать свои ресурсы там для СВО. Это мирный путь», — отметил политолог Сергей Марков.

По его мнению, очень возможно, что страны НАТО просто ищут повод для эскалации конфликта с Россией.

«Главное, видимо, что они хотят, — заблокировать российским танкерам с нефтью проход через балтийские проливы. Это в самом плохом случае приведет к войне между Россией и НАТО на Балтийском море», — добавил Марков.

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