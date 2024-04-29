Появилось видео удара «русским чугунием» по Часову Яру Военкор Коц показал удар авиационными бомбами по Часову Яру

Фото: МО РФ

ВС России нанесли удар по Часову Яру высокоточными авиационными бомбами, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал видео точечной работы российских бойцов.

На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видно, как удар поражает цель. После из точки поражения в небо вздымаются черные клубы дыма.

Если замедлить, то можно увидеть, как неотвратимо приближается к пункту временной дислокации противника русский высокоточный чугуний, — отметил Коц.

Военкор также привел комментарий замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаила Онуфера. По его словам, потеря Часова Яра украинской армией позволит ВС РФ подтянуть зенитные комплексы и превратить населенный пункт в исходный рубеж для наступления на Константиновку. Онуфер отметил, что после этого ВСУ будет сложно закрепиться в ближайших селах, так как там не будет капитальных сооружений, вроде заводов, необходимых для удержания обороны.

Ранее Александр Коц сообщил, что Часов Яр атаковала штурмовая авиация ВС РФ. По его словам, штурмовики Су-25 отрабатывают по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников. Журналист также опубликовал кадры успешной работы российских бойцов.