Опубликованы кадры ударов штурмовой авиации по Часову Яру

Фото: МО РФ

Штурмовая авиация ВС РФ атакует Часов Яр. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале публикует военкор Александр Коц. По его словам, штурмовики Су-25 отрабатывают по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru назвал глупостью планирование военных побед к определенной дате. Так он прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что РФ якобы готовится взять Часов Яр в ДНР к 9 Мая.

Также британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины полностью рухнет с потерей контроля над Часовым Яром. Он добавил, что такое развитие событий выглядит неизбежным.

Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины массово наносят на строения Часова Яра надписи о том, что внутри находятся гражданские, что в подавляющем большинстве случаев является ложью. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. Военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».