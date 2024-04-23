Вооруженные силы Украины массово наносят на строения Часовая Яра надписи о том, что внутри находятся гражданские, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. При этом военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».

На Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения. В населенном пункте Часов Яр украинские боевики начали массово наносить на входные двери подъездов и подвальных помещений предупреждения о том, что там находятся мирные граждане. Данная информация в большей степени не соответствует действительности, — рассказал Марочко.