Стала известна обстановка в Часове Яре «Архангел спецназа»: российская армия вытесняет ВСУ из лесов вокруг Часова Яра

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские силы выдавливают бойцов Вооруженных сил Украины из леса вокруг Часова Яра. Отмечается, что дивизии Воздушно-десантных войск РФ продолжают улучшать тактическое положение на переднем плане. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По данным канала, тяжелые бои ведутся севернее от железной дороги до Богдановки. На южном направлении российские военные пытаются выровнять фронт и выйти к водному каналу.

Кроме того, уточняется, что ВСУ начали применять против Артемовска тактическую авиацию с французскими управляемыми бомбами. Также город блокируют с юга и со стороны дороги Часов Яр — Красное. Как пишет «Архангел спецназа», визит президента Украины Владимира Зеленского в один из командных пунктов 41-й ОМБр доказывает, что ВСУ не собираются оставлять Артемовск без боя.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.