В Госдуме объяснили, зачем ВСУ распускают слухи о планах ВС РФ в Часове Яре Депутат Журавлев: ВСУ готовятся заявить о несуществующих успехах в Часове Яре

Фото: МО Украины

Часов Яр

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru назвал глупостью планирование военных побед к определенной дате. Так он прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что РФ якобы готовится взять Часов Яр в ДНР к 9 Мая.

ВСУ, видимо, считают, что Часов Яр мы собираемся взять к 9 Мая, а Киев, исходя из таких предположений, — к Новому году. Понятно, что даты киевский режим называет исключительно для того, чтобы потом заявить о своих успехах, которых на самом деле не существует: смотрите, у России к Дню Победы ничего не случилось, — сказал он.

Он заверил, что Вооруженные силы РФ продолжат действовать в удобном темпе, без спешки и горячки, спокойно уничтожая западную военную технику и противостоя живой силе противника. Депутат уверен в успехе российской армии, но сроков завершения СВО не назвал.

Нет сомнений, что победим, а вот сроки — военная тайна, — подытожил он.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВСУ снялись с позиций и бежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Он назвал данный населенный пункт господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны Украины севернее Авдеевки.