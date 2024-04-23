На Западе встревожились из-за обстановки вокруг Часова Яра Аналитик Меркурис: потеря Часова Яра разрушит всю оборону ВСУ в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Оборона Вооруженных сил Украины полностью рухнет с потерей контроля над Часовым Яром, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. Он добавил, что такое развитие событий выглядит неизбежным.

Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России, — сказал аналитик.

По словам Меркуриса, его тревожит тот факт, что в информационном поле все меньше появляется новостей о данном населенном пункте. При этом, считает эксперт, в Часове Яре продолжаются интенсивные бои. Аналитик считает, что как только ВС России возьмут контроль на данном участке СВО, они откроют путь к наступлению в направлении Днепра.

Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины массово наносят на строения Часова Яра надписи о том, что внутри находятся гражданские, что в подавляющем большинстве случаев является ложью. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. Военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».