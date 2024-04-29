Максим Галкин: последние новости 29 апреля, ссора с Киркоровым, возвращение

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассорил Аллу Пугачеву с Филиппом Киркоровым из-за ревности. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, почему он хочет вернуться в Россию?

Как Галкин пытается оспорить статус иноагента

Максим Галкин был внесен Минюстом РФ в список иноагентов осенью 2022 года из-за критики спецоперации и резких негативных высказываний о России и российской власти.

Летом 2023 года комик попытался снять с себя этот статус, но не смог — Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал «нецелесообразным» удаление Галкина из списка иноагентов.

Теперь жалобу юмориста должен будет рассмотреть Второй кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Почему Галкин хочет вернуться в Россию

Певица Ольга Зарубина заявила, что Максим Галкин хочет снять с себя статус иноагента, чтобы вернуться в Россию.

«Им всем там непросто. Люди, которые здесь имели все и считались звездами первого эшелона, в одночасье лишились всего. У многих из них существует звездная болезнь, от которой очень сложно излечиться. Тщеславия должно быть в меру. Здесь, в России, они были известные и популярные: их все любили, „облизывали“, поклонялись и восхищались. И вдруг они уехали и поняли, что они там никому не нужны. Ты приходишь в магазин, а на тебя никто не обращает внимания. Это очень сложно переживать людям тщеславным. Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина снять с себя статус иноагента. Конечно, он хотел бы вернуться обратно. Я думаю, что это без сомнения», — сказала она MK.RU.

В чем призналась «суррогатная мать» детей Галкина и Пугачевой

Жительница Казани Елена Ширинина, которую все нарекли суррогатной матерью детей Максима Галкина и его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, призналась, что не рожала двойняшек Гарри и Лизу. По ее словам, она вынашивала детей в 2009 году, но для другой семьи.

Ширинина отметила, что после ее участия в одном из ток-шоу, где она рассказала об опыте суррогатного материнства, публика сама решила, что она родила Лизу и Гарри.

«10 минут этот эфир занял. Села в машину, и мне стали сыпаться сообщения о том, что я суррогатная мать детей Пугачевой. Меня до сих пор трясет от того, что я испытала», — сообщила Ширинина.

На фоне повышенного внимания к своей персоне женщине даже пришлось сменить работу и фамилию, а ее старшая дочь писала письмо Галкину с просьбой опровергнуть слухи о суррогатном материнстве. Тогда юморист призвал людей не беспокоить Ширинину.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как Галкин поссорил Пугачеву и Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров в программе «Новые русские сенсации» заявил, что перестал общаться с Аллой Пугачевой из-за вмешательства Максима Галкина. По его мнению, юморист мог поставить условие ограничить общение из-за ревности.

«Произошел конфликт с Аллой, очень серьезный. Она ушла — и все, больше мы не общались. Пять лет прошло. Я тоже сделал пару звонков. Она больше не отвечала», — признался Киркоров.

Где сейчас находится Галкин

Максима Галкина и Аллу Пугачеву заметили на одной из улиц Кипра. По информации издания «7Дней.ру», Примадонна, опираясь на мужа, с трудом передвигалась. Кроме того, Пугачева выглядела худой и сгорбленной.

Супруги были замечены в городе Лимасол. Издание пишет, что у Галкина и Пугачевой есть недвижимость на Кипре.

Где Галкин выступит в ближайшее время

Максим Галкин продолжает свой концертный тур.

В ближайшее время артист выступит в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября) и Лос-Анджелесе (16 ноября).

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