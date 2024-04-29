Алла Пугачева: последние новости 29 апреля, жизнь на Кипре, шоу «Голос»

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева была замечена «еле передвигающейся» на Кипре, а предполагаемая суррогатная мама детей певицы рассказала, что не рожала двойняшек Лизу и Гарри. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Что известно о местонахождении Пугачевой

Аллу Пугачеву вместе с супругом комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили на одной из улиц Кипра. По информации «7Дней.ru», артистка, опираясь на мужа, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов заметили в городе Лимасол на Кипре. По данным издания, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове. Примадонна была одета в костюм, напоминающий пижаму. Внешний вид певицы вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Что Киркоров сказал о возвращении Пугачевой

Певец Филипп Киркоров в передаче «Новые русские сенсации» рассказал, что уже давно не общается с Аллой Пугачевой. По его словам, она сама не выходит на связь. При этом артист уверен, что исполнительница не сможет долго жить за границей и вернется на родину.

«Почему сейчас в ее голове возникло столько ненависти? В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас с ней были. Она без России не сможет. Говорю то, что чувствую», — заявил певец.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Филипп Киркоров

Что рассказала «суррогатная мать» детей Пугачевой

Жительница Казани Елена Ширинина, которую все нарекли суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, заявила, что не рожала наследников пары — двойняшек Гарри и Лизу. По словам женщины, она действительно вынашивала детей в 2009 году, но для другой семьи.

Ширинина отметила, что после ее участия в одном из ток-шоу, где она рассказала о своем опыте суррогатного материнства, публика самовольно сделала вывод, что она родила Лизу и Гарри для семьи Пугачевой и Галкина.

«Десять минут этот эфир занял. Села в машину, и мне стали сыпаться сообщения о том, что я сурмама детей Пугачевой. Меня до сих пор трясет от того, что я испытала», — вспомнила она.

На фоне повышенного внимания к своей персоне женщине пришлось сменить работу и фамилию, а ее старшая дочь писала письмо Галкину с просьбой опровергнуть слухи о суррогатном материнстве. Комик в своих соцсетях призвал людей не беспокоить женщину.

«Не считаю себя звездой, считаю, что я опозорилась. Не знаю, как вычеркнуть это из жизни. Хотела помочь, а вырыла себе на долгие годы яму. Мне потребовался год, чтобы перестать носить черные очки», — рассказала она.

О чем новый пост Пугачевой в соцсетях

Спустя сутки после финала шоу «Голос» на Первом канале Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором рассказала о своем фаворите программы. Артистка поддержала Георгия Русских из Тверской области, который был в команде певца Владимира Преснякова.

В своем личном блоге Примадонна опубликовала его фото и написала: «Браво!!!» Молодой певец в ответ поблагодарил Пугачеву за поддержку. Некоторые пользователи подчеркнули, что, несмотря на отъезд из России, артистка продолжает следить за российскими звездами и поддерживать юные таланты, продвигая их по карьерной лестнице.

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