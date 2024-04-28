«Браво!»: Пугачева публично поддержала Русских Пугачева публично поддержала финалиста шоу «Голос» Георгия Русских

Народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала финалиста музыкального шоу «Голос» Георгия Русских, который занял второе место по итогам зрительского голосования. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Примадонна опубликовала скриншот выступления 20-летнего музыканта.

Браво! — подписала снимок артистка.

Молодой певец в ответ поблагодарил Пугачеву за поддержку. Некоторые пользователи подчеркнули, что, несмотря на отъезд из России, артистка продолжает следить за российскими звездами и поддерживать юные таланты, продвигая их по карьерной лестнице.

Русских выступал в «Голосе» в команде Владимира Преснякова. С ним в финал прошли еще трое участников. Победу в 12-м сезоне вокального проекта одержал 27-летний Богдан Шувалов, наставником которого была Полина Гагарина. По результатам голосования Шувалов набрал 35,4%, опередив Русских на 2%.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком. По его словам, любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены. Певец подчеркнул, что никогда через прессу не давал оценку кого-либо из коллег, публично не говоря о них ничего плохого.