«Суррогатная мать» детей Пугачевой заговорила спустя 11 лет Суррогатная мать заявила, что не рожала детей для Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Жительница Казани Елена Ширинина, которую все нарекли суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявила, что не рожала двойняшек Гарри и Лизу. В разговоре с KP.RU она призналась, что действительно выносила двойняшек, но родила их другим людям в 2009 году. Она также рассказала, как слухи изменили ее жизнь.

Женщина утверждает, что приняла участие в одном из ток-шоу, где ее попросили рассказать о суррогатном материнстве и своем опыте. Тогда у Ширининой спросили, знает ли она, кому родила двойню. Женщина ответила, что в курсе этой информации. Однако публика сделала вывод, что она родила Лизу и Гарри Галкиных.

Десять минут этот эфир занял. Села в машину, и мне стали сыпаться сообщения о том, что я сурмама детей Пугачевой. Меня до сих пор трясет от того, что я испытала, — вспомнила она.

После эфира Ширининой пришлось поменять несколько страниц в социальных сетях, работу и даже фамилию. Ее старшая дочь писала письмо Галкину с просьбой опровергнуть слухи о суррогатном материнстве. Шоумен в своих соцсетях призвал людей не беспокоить женщину.

Не считаю себя звездой, считаю, что я опозорилась. Не знаю, как вычеркнуть это из жизни. Хотела помочь, а вырыла себе на долгие годы яму. Мне потребовался год, чтобы перестать носить черные очки, — поделилась она.

Ранее супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Супруга юмориста назвала подобные предположения «идиотскими доводами».