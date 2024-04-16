«Мне вас жалко»: Брухунова высмеяла слухи о суррогатной матери для дочери Татьяна Брухунова назвала «идиотскими» версии о суррогатной матери для дочери

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Супруга юмориста назвала подобные предположения «идиотскими доводами».

Я тут почитала очень забавные комментарии под постом, где показала Матильду. Это очень смешно. Таких идиотских доводов, которые там приводят некоторые товарищи, конечно, трудно было даже представить, — написала она в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Подписчики Брухуновой посмотрели ее публикации и заметили, что на второй день после родов в ее соцсетях появились фото с премьеры в театре. Пользователи предположили, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Татьяна объяснила, что это мог быть прошлогодний снимок.

Вы серьезно? Так примитивно мыслите. Мне жалко, правда, вот так простенько, — сказала жена Петросяна.

Ранее Брухунова рассказала, что у нее с детьми общая дата рождения. Татьяна уточнила, что она, сын Ваган и дочь Матильда родились 13 числа, но в разные месяцы и годы.

Петросян и Брухунова слухи о суррогатном материнстве отвергали. Жена юмориста подчеркивала, что муж здоров и не имеет противопоказаний к зачатию.