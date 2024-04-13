Молодая жена Петросяна раскрыла интересную особенность об их детях Жена Петросяна Брухунова рассказала, что она и ее дети родились 13-го числа

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Молодая супруга артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) подтвердила, что у нее с детьми общая дата рождения. В комментариях в своем аккаунте Татьяна уточнила, что она, сын Ваган и дочь Матильда родились 13-го числа, но в разные месяцы и годы.

На эту интересную деталь обратила внимание одна из подписчиц Брухуновой. Поклонница прямо спросила у жены Петросяна, верна ли ее догадка, а женщина лаконично ответила: «Да».

Недавно Брухунова ответила своим подписчикам, что у ее мужа нет проблем с продолжением рода. Об этом она сообщила под одной из публикаций на странице в Instagram, где подписчица оставила ироничный комментарий, заметив, что многие молодые испытывают трудности в вопросе зачатия ребенка.

Активные обсуждения начались под семейной фотографией, на которой запечатлены Петросян, Брухунова, их сын и недавно появившаяся на свет дочь. Новость о рождении еще одного ребенка удивила аудиторию, поскольку Брухунова не афишировала свою беременность.

Ранее 77-летняя актриса Татьяна Васильева назвала необдуманным решение 78-летнего юмориста Евгения Петросяна стать отцом в третий раз. По ее словам, артист заранее обрек ребенка на жизнь с приемным отцом после своей смерти. Васильева отметила, что оставленное Петросяном наследство не принесет счастья его новорожденной дочери.