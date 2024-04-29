Филипп Киркоров: последние новости 29 апреля, Стоцкая, слова о Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца в эфире шоу «Маска». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, на ком он хочет жениться, будет ли отмечать свой день рождения?

Кому Киркоров сделал предложение

В минувшем выпуске шоу «Маска» была рассекречена Матрешка. В костюме скрывалась певица Анастасия Стоцкая.

Поп-король сказал, что узнал голос «своей любимицы». Кроме того, Киркоров признался, что давно пожалел о том, что в свое время не ушел к Стоцкой, которую называл «любовью всей своей жизни».

«А теперь душа-девица на тебе хочу жениться. Цитаты из „Мухи-Цокотухи“. Ты ж моя красавица», — сказал он артистке.

Сама Стоцкая призналась, что не надеялась задержаться на шоу так долго.

Фото: Пресс-служба НТВ

«Я в шоке. Вообще не рассчитывала, что далеко доберусь. Потому что это развлекательное шоу, оно предполагает юмор. Много играю характерных персонажей, комедийных, но у тебя прописанный текст и проверенные репризы, над которыми все смеются. А здесь нужно импровизировать, отвечать на вопросы членов жюри. А вопросы Регины Тодоренко иногда вводили меня в ступор! Но это было прекрасно, хочу поблагодарить всех, кто делает шоу „Маска“. Вы фантастические, работать с вами — огромное удовольствие», — поделилась она.

Перед кем извинился Киркоров

В шоу «Маска» выступил приглашенный персонаж — кукла Барби. Члены жюри обратили внимание на низкий рост артистки, скрывавшейся под маской.

«Это Александра Пахмутова или Лариса Рубальская», — предположила Регина Тодоренко.

Филипп Киркоров заявил, что в костюме Барби скрывается «карлица». Однако в итоге права была Тодоренко, и под маской действительно оказалась поэтесса Лариса Рубальская.

Киркоров извинился перед Рубальской за свои слова, но она ответила, что не обиделась, несмотря на сравнения с карликом.

Почему Киркоров не общается с Пугачевой

Филипп Киркоров признался, что уже давно не общается с бывшей супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. По его словам, Примадонна сама не выходит на связь.

При этом поп-король уверен, что Пугачева не сможет долго жить за границей и в итоге вернется на родину.

«Почему сейчас в ее голове возникло столько ненависти? В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас с ней были. Она без России не сможет. Говорю то, что чувствую», — высказался Киркоров в программе «Новые русские сенсации».

Будет ли Киркоров отмечать свой день рождения

30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 57 лет. Артист рассказал, что не будет устраивать пышный праздник, поскольку для него день рождения является невеселым событием: 30 лет назад в этот день скончалась его мама.

«Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами. Еще в этом году 30 апреля попадает на такую печальную дату — 40 дней после трагедии в „Крокусе“. Поэтому повода особо для веселья нет», — признался Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Зачем Киркоров сделал пластические операции

Филипп Киркоров объяснил, что сделал пластические операции, для того чтобы «не терять товарный вид». По мнению поп-короля, в его возрасте нужно следить за телом и внешностью.

«Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу. Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид», — прокомментировал он на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ.

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