Королевская семья Британии: последние новости, проблемы у детей Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Дети Кейт Миддлтон напуганы информацией о болезни матери, а от супруги принца Гарри Меган Маркл отвернулась влиятельная подруга. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании на сегодня?

Как изменилась жизнь семьи Кейт Миддлтон из-за ее болезни

Близкие Кейт Миддлтон делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние. 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи столкнулись с проблемой, что их мама в связи с болезнью не может вести активный образ жизни, и взяли на себя новые обязанности, пишет ОК!

Источник из окружения королевской семьи рассказал, что наследникам принца и принцессы Уэльских приходится следовать новым правилам.

«Они убирают за собой и сами готовят себе перекусы. Кроме этого, все близкие Кейт часто моют руки, поскольку для больной сейчас крайне нежелательны микробы», — сообщил источник.

В воспитании детей Кейт Миддлтон помогает ее мама Кэрол. Она занимается внуками, пока ее дочь проходит лечение.

«Все дети знают, что у их матери очень серьезная ситуация. Все это очень их пугает», — добавил инсайдер.

Почему Кейт Миддлтон трудно ладить с младшим сыном Луи

Астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк уверена, что принцессе Уэльской тяжелее всего ладить с младшим сыном Луи. По ее словам, ей непросто принять взбалмошный характер наследника.

«Он нравится публике, хотя и нарушает королевский стереотип. Очаровательный и обаятельный, его легко прощать, а его личность привлекает много внимания», — отметила Фрэнк.

Специалист пояснила, что мальчик родился под знаком Тельца, как и его сестра Шарлотта и прабабушка Елизавета II, однако он не вполне соответствует характеристикам этого знака. Отмечается, что Луи не склонен подчиняться правилам, а потому каждое его появление на публике сопровождается эксцентричным поведением.

«Кейт очень самодисциплинированна, и укрощение маленького тигренка — для нее вызов», — подчеркнула эксперт.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, со своими детьми принцами Джорджем и принцем Луи

Кто из влиятельных друзей отвернулся от Меган Маркл

Бывшая супруга канадского премьер-министра Софи Трюдо открестилась от дружбы с Меган Маркл. Некогда дружившая с женой принца Гарри Трюдо отметила, что они лишь поверхностно знакомы с герцогиней Сассекской, сообщает The Times.

«Я ее знаю, но мы не так много времени проводили вместе», — сказала она.

При этом известно, что бывшая жена премьер-министра Канады приезжала к Меган Маркл в Монтесито. Герцогиня Сассекская тогда рассказывала, что они вместе пили вино и веселились, пока дети играли в бассейне.

По словам источника, супруга принца Гарри считала Софи Тюрдо близкой подругой. Она была гостьей ее подкаста «Архетипы» для Spotify два года назад. Тогда Меган уверяла, что они сблизились, когда женщина жила в Торонто.

«Софи стала для меня дорогим другом и человеком, который, как я думаю, олицетворяет силу», — сообщила Меган, добавив, что Софи очень поддерживала ее во время беременности.

Какие известны последние новости о Карле III

Король Великобритании Карл III собирается приступить к работе уже на следующей неделе, несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием. В Букингемском дворце сообщили, что в следующий вторник монарх и королева Камилла нанесут совместный визит в онкологический центр, где встретятся с медицинскими специалистами и пациентами. Несмотря на участие короля в публичных мероприятиях, в британской прессе сообщают, что Карл III все еще нуждается в лечении.

«Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем это официально транслируют», — сообщил источник королевскому репортеру Тому Сайксу из издания Daily Beast.

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